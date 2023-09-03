مسيرة 'كرار' وجهت تحذيرا لطائرة 'آر كيو - 4 غلوبال هوك'

العالم - ايران

وفي حوار مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال نائب قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا إلهامي، كانت طائرة أميركية من طراز P8 ومرة أخرى طائرة ​​من طراز RQ-4 ومقاتلات من جنسيات مختلفة تقترب من حدودنا في مضيق هرمز والخليج الفارسي، لكنهم كانوا يبتعدون بعد تحذيرهم من قبل طائرة "كرار" المسيرة.

وأضاف، إننا اليوم نقوم باستخدام نظام S-300 ونظام باور 373 بشكل مدمج في شبكة الدفاع الجوي المتكاملة.

وتابع نائب قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، قمنا مؤخرا بتركيب الرادار على الطيران المسير ولدينا رادار طائر ومحمول على الطيران المسيرة.

وأضاف، نقوم بتسليح طائرة "كرار" المسيرة بصواريخ جو-جو ونتابع أحدث الاختبارات وإجراءات التسليم ميدانياً.

ونوه العميد علي رضا إلهامي إلى أن رادارات الدفاع الجوي اليوم يكشف جميع الطائرات الصغيرة والكبيرة ذات المهام المختلفة.

وأوضح نائب قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني أن منظومة "باور 373" يتم استخدامها الآن في أحد مواقع الدفاع بالبلاد، والصناعات التحويلية المحلية تنتج أنواع أخرى منها، ونحن في انتظار استلام المنظومات التالية ووضعها في الخدمة.

وأضاف، على جدول أعمالنا تحديث منظومة "باور 373"، حيث بعمل المتخصصون في وزارة الدفاع على توسيع دائرة الاشتباك لمنظومة باور وزيادة مدى الاشتباك إلى 400 كم وما فوق.

وأشار العميد علي رضا إلهامي إلى أن منظومة صياد التكتيكية يمكن أن تخوض الاشتباك في مسافة تتراوح من 75 كم إلى 150 كم.