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ردا على بن غفير.. إضراب مفتوح عن الطعام تقرره الحركة الأسيرة

ردا على بن غفير.. إضراب مفتوح عن الطعام تقرره الحركة الأسيرة
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن الأسرى في سجون الاحتلال سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام بعد أسبوعين رفضا لقرارات المتطرف "ايتمار بن غفير" بحق الأسرى وعائلاتهم.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت اللجنة في بيان صحفي خلال مؤتمر عقد أمام الصليب الأحمر في غزة، إن حقوق الأسرى التي يعيشون في ظلها انتزعوها بدمائهم وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خاضوها ولم يحصلوا عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها. وأوضحت أن الإضراب جاء للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية.

نص البيان ...

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة يا أبناء شعبنا العظيم ، يا أحرار العالم ، تحية التحدي والثبات . استمرارًا لسياسة العدوان على كل ما هو فلسطيني بشراً وحجراً وشجراً، امتداداً لمحاولات المس بكل مقدس، من أسرى ومسرى، يطل علينا هذا الجاهل المتطرف "بن غفير" بقرار جديد يمس به أقدس مقدساتنا نحن الأسرى عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظاناً أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه وصلفه، فبعد المس بخبزنا ومائنا، اليوم أمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا، في ظل كل ذلك لابد لنا من موقف ولا بد لنا من أفعال توازي حجم العدوان، وبناءً على كل ما سبق نؤكد على ما يلي:

أولاً: إن حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها.

ثانياً: لقد قررت لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14/09/2023م، مطالبين بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقنا خلال الفترة الماضية.

ثالثاً: لقد ظهر الخلاف في صفوف عدونا حول هذا القرار، ليس اعترافا من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه، الأمر الذي يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم، ويستوجب منا معشر الأسرى ومن أمامنا شعبنا الوقوف في وجه هذا العدوان والاستعداد والإعداد لهذه المواجهة الحقيقية مع عدو يتربص بنا الدوائر.

رابعاً: سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا.

خامساً: إن الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان -بعد توفيق الله- في صد العدوان علينا، والتي نسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، والتي نأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، والتي نتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة.

ختاماً: إن معركتنا مع هذا المحتل معركة مفتوحة لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا.

المجد للشهداء ، الشفاء للجرحى ، الحرية للأسرى

لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الأحد 17 صفر 1445هـ الموافق 03 سبتمبر 2023م

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ردا على بن غفير.. إضراب مفتوح عن الطعام تقرره الحركة الأسيرة