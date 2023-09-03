الأزمة 'الأوكرانية الروسية'..آخر التطورات والتصريحات وردود الأفعال

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية مئات القتلى وخسائر مادية كبيرة اليوم الماضي، وتعزيز الجيش الروسي مواقعه على محور دونيتسك. و إحباط 4 هجمات للعدو في اتجاه زابوروجيه، والقضاء على 115 عسكريا أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجار قوي هز مدينة أوديسا غربي البلاد، وذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعة.

وكتبت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية: "دوي انفجار قوي في أوديسا".

كما أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، عن إخلاء محطة كييفسكي للسكة الحديدية في العاصمة موسكو بعد أنباء عن وجود قنبلة بداخل المحطة.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة "تاس": "كانت هناك رسالة بشأن تهديد بحدوث انفجار في محطة كييفسكي للسكة الحديدية في موسكو. ولأغراض أمنية، تجري عملية إخلاء". وأضاف أن المختصين وصلوا إلى المحطة على الفور ويعملون على فحص المعلومات.

وشهدت مطارات العاصمة الروسية إلغاء العديد من الرحلات الجوية وتأجيل عدد آخر منها، ووصل عدد الرحلات الملغية نحو 23 رحلة والمؤجلة 19 ليلة اليوم الأحد.

وذكرت خدمة المواعيد والجداول الزمنية التابعة لشركة "ياندكس" الروسية، أنه اعتبارا من الساعة 00:26 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، تم إلغاء 6 رحلات جوية كانت مقررة من مطار "فنوكوفو".

وأشارت الخدمة إلى أنه تم تأخير 5 رحلات أخرى في نفس المطار، فيما تأخرت 6 رحلات جوية في مطار "شيريميتيفو". وفي مطار "دومودييدوفو"، تم تأخير 8 رحلات، وإلغاء 17 رحلة أخرى.

من جانب آخر،وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس "الدوما" الروسي، ليونيد سلوتسكي، خطة زيلينسكي "للسلام" التي يراها الغرب مثابة المخرج الوحيد من الأزمة، بـ "صيغة الحرب".

وأوضح سلوتسكي عبر "تلغرام": "في الواقع كل ما نحتاج لمعرفته حول نهج الغرب الجماعي للتسوية السلمية، هو أنه لا بايدن ولا بوريل ولا زيلينسكي بحاجة للسلام والازدهار في أوكرانيا، فهم على استعداد لمواصلة طرح صيغ مختلفة ليس للسلام، بل من الأصح القول إنها صيغ تضمن استمرار "الحرب" في أوكرانيا لأجيال قادمة، إلى جانب ضمان الاستمرار في توفير الذخائر لكييف".

وبدوره،صرح مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، غيرغيري غوياش، بأن حكومة بلاده تعتقد أن على الدول الغربية تقديم ضمانات أمنية لروسيا وعدم قبول أوكرانيا في "الناتو"، لحل النزاع الأوكراني.

ونقلت وكالة "MTI" للأنباء عن غوياش قوله: "على العالم الغربي الذي يدعم أوكرانيا أن يقدم ضمانات أمنية لروسيا، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال حصول الأوكرانيين على عضوية الناتو".

أكد مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، استمرار الرئيس زيلينسكي بالكذب حول نجاحات قوات كييف.

وبين المستشار الرئاسي أن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على وقف تقدم القوات الروسية نحو كوبيانسك، مشيرا إلى أن ديدن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن يكذب بشأن نجاحات القوات المسلحة الأوكرانية.

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن منصة الأمم المتحدة تحولت إلى ساحة لأساليب عمل الغرب المعيبة، وهناك محاولات لتمرير قرارات مسيسة تؤدي إلى نتائج عكسية لصالح مجموعة ضيقة من الدول.

وأوضحت الوزارة، أن محاولات الدفع بالقرارات المسيسة، تهدف لوقف أو تقليص مشاركة ممثلي الحكومات "غير المرغوب فيها" من قبل الغرب في هياكل نظام الأمم المتحدة.

وحذر رئيس الوكالة الألمانية للشبكات كلاوس مولر من مخاطر تهدّد إمداد البلاد بالغاز خلال الشتاء المقبل وحث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة رغم امتلاء مرافق التخزين بنسبة 94 بالمئة.

أطلق مولر - وهو رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية (الجهة التنظيمية) في ألمانيا - تحذيراته هذه للشتاء المقبل قائلا لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، "إن مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 94 بالمئة، ولدينا مصادر إمداد بديلة".