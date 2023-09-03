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قيادي في الجهاد الإسلامي: اللقاء الثلاثي بين قادة المقاومة أربك الإحتلال

الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور عبد الجواد العطار إن اللقاء بين قادة المقاومة في لبنان وفلسطين جاء ليستعرض آخر المستجدات السياسية في فلسطين المحتلة في ظل تصاعد نشاط المقاومة للرد على انتهاكات الكيان الاسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أشار إلى إن اللقاء أربك حسابات الحكومة الاسرائيلية رغم الاجراءات الكبيرة التي ينفذها العدو في الضفة الغربية.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية تأخذ التهديدات الاسرائيلية بعين الاعتبار وبكل جدية لأن الاحتلال الاسرائيلي أقدم على اغتيال قادة المقاومة. مشيرا الى إن الاحتلال حاول اغتيال عدد كبير من قادة المقاومة بعد تهديدات.

وحدة التنسيق والإعداد ووحدة الموقف بين فصائل المقاومة الفلسطينية لها جذور وبفضل هذا التنسيق استطاعت المقاومة أن تربك مخططات الاحتلال في الداخل الفلسطيني.

الدكتور عبد الجواد العطار أكد أن المقاومة الفلسطينية ردت على التهديدات الاسرائيلية من خلال عمليت عدة منها عملية سيف القدس والتي أربكت فيها سيناريو العدو للقضاء على المقاومة والحراك الفلسطيني المطالب بحقوقه.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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