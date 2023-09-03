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وزير خارجية إيران يستقبل نظيره التركي

وزير خارجية إيران يستقبل نظيره التركي
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، نظيره التركي هاكان فيدان.

العالم - ايران

وحظي وزير الخارجية التركي الذي يزور طهران للمرة الاولى بعد توليه هذا المنصب عقب الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة، باستقبال رسمي من قبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

وبعد مراسم الاستقبال جرت المحادثات الرسمية بين وزيري خارجية البلدين ومن ثم سيشاركان في مؤتمر صحفي مشترك.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية التركي اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية عن زيارة فيدان إلى طهران أمس السبت وقالت أن فيدان سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى في طهران خلال هذه الزيارة. وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن هذه الزيارة تتيح الفرصة لدراسة مدى تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية.

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وزير خارجية إيران يستقبل نظيره التركي