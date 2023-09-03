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المقداد يلتقي مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

المقداد يلتقي مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين وذلك في مقر الوزارة.

العالم - سوريا

يتبع…

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المقداد يلتقي مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

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