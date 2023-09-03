وزير الخارجية الايراني: لن نتحمل اي تغيير جيوسياسي في المنطقة

العالم- ايران

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، اكد وزير الخارجية أننا لن نقبل أي تغيير جغرافي للحدود في منطقة الترانزيت بالقوقاز.

وقال امير عبد اللهيان ان المباحثات التي اجراها في طهران كانت ايجابية وبناءة، مضيفا : ان الاتفاقيات الموقعة بين ايران وتركيا تتجه نحو طريق الصواب ويتم ازالة العواقب في طريق تنفيذها.

واشار الى ان حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا تجاوز 30 مليار يورو وهذه بداية الطريق.

لافتا الى اننا اكدنا على موضوع شح المياه علی الحدود الشمالية الغربية فی ایران واتفقنا على أن اللجنة الفنية المشتركة ستزور طهران لجولة جديدة من المحادثات.

واضاف: تاكدنا من الجانب لتركي بانه ليس لديهم اي عزم لمنع ايران من الحصول على حصتها من مياه ارس.

كما اعرب عن امله بالوصول الى اتفاق مع انقرة لتبادل السجناء بين البلدين.

واكد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة احترام سيادة سوريا وعدم المساس بوحدة أراضيها، وقال: نظيري التركي قدم مواقف إيجابية وبناءة بشأن سوريا وعودة اللاجئين السوريين مثمنا المواقف البناءة لتركيا في هذا المجال.

وقال امير عبداللهيان: بحثت مع نظيري التركي ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الإساءة للمقدسات الإسلامية.

واضاف وزير الخارجية الإيراني ان تركيا رحبت بعودة علاقاتنا مع السعودية وسنعقد اجتماعا اقتصاديا يضمنا مع الرياض وأنقرة.

واشار امير عبد اللهيان: أكدنا على أن الكيان الصهيوني في المنطقة لن يجلب إلا الفتن والتفرقة بين الدول الإسلامية وعدم الاستقرار في المنطقة.



من جانبه، اعرب وزير الخارجية التركي عن شكرة لايران على ما قدمته لبلاده أثناء الزلزال وقال اننا نعمل على تطوير علاقاتنا الثنائية.

وقال فيدان: تبادلنا وجهات النظر مع الجانب الإيراني في مكافحة التنظيمات الإرهابية وركزنا على تنسيق الهيئات المشتركة بين الدولتين واعتماد الدبلوماسية لحل المشكلات العالقة.

واضاف وزير الخارجية التركي: بحثنا إيجاد الحلول للأزمة السورية ونرى ضرورة العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم.

واشار الى تبادل وجهات النظر مع نظيره الايراني بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ردا على الإساءة للإسلام في أوروبا.

وقال وزير الخارجية التركي: قلقون من الأحداث في كركوك وينبغي تجنب العنف هناك، وعدم المساومة سياسيا على حقوق التركمان في كركوك وسندافع عنهم دوما.

واضاف: ان مدينة كركوك تضم جميع الاعراق والأديان واي مشكلة فيها تؤدي الى نتائج سلبية على جميع المحافظات العراقية.



ودعا فيدان المسؤولين العراقيين لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني على أراضيهم.

واستقبل وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، نظيره التركي هاكان فيدان في طهران.

وحظي وزير الخارجية التركي الذي يزور طهران للمرة الاولى بعد توليه هذا المنصب عقب الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة، باستقبال رسمي من قبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.

وبعد مراسم الاستقبال جرت المحادثات الرسمية بين وزيري خارجية البلدين .

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية التركي اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية عن زيارة فيدان إلى طهران أمس السبت وقالت أن فيدان سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى في طهران خلال هذه الزيارة. وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن هذه الزيارة تتيح الفرصة لدراسة مدى تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية.

يتبع...