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باكستان تقرر إعتلاء مكانتها على مستوى الدولي عبر تعزيز السياحة

باكستان تقرر إعتلاء مكانتها على مستوى الدولي عبر تعزيز السياحة
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

قررت الحكومة الباكستانية إتخاذ خطوات لتجهيز الإمكانيات السياحية في البلاد وتحفيز ثقة المستثمرين وجذب لإستثمار في صناعة السياحة رفعا لمكانة البلاد على مستوى الدولي.

العالم - باكستان

قال وزير السياحة الباكستاني واسي شاه، اليوم الأحد، إن الحكومة الباكستانية تتخذ خطوات مهمة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في صناعة السياحة، وبذل الجهود لتعزيز وعرض التراث السياحي الغني لباكستان في جميع المحافل الدولية بمشاركة نشطة من القطاعين العام والخاص.

وقال شاه، إنه سيتم وضع حجر الأساس لأول حديقة ترفيهية في سكاردو في القريب العاجل.

وأضاف وزير السياحة، أنه سيتم اتخاذ التدابير الممكنة لتوفير أفضل التسهيلات للسياح، مضيفا أن قطاع السياحة سيعمل بشكل فعال على تعزيز الاقتصاد الوطني وقيادة البلاد إلى التقدم والازدهار.

وقال الوزير، إن نمو صناعة السفر يجب أن يفيد المجتمعات المحلية مع تعزيز النظام البيئي السياحي.

وأضاف شاه، أن باكستان لديها إمكانيات كبيرة لجذب عدد كبير من السياح الأجانب والباكستانيين المغتربين؛ لاستكشاف ومشاهدة حضارة البلاد والسياحة البيئية والسياحة الدينية.

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باكستان تقرر إعتلاء مكانتها على مستوى الدولي عبر تعزيز السياحة

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