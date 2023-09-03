وزير الخارجية الإيراني يعلن عن "وثيقة سبتمبر" البديلة عن الاتفاق النووي

العالم- ايران

واضاف أمير عبداللهيان في مقابلة مع صحيفة "اطلاعات" الايرانية حول مستقبل الاتفاق والمفاوضات مع الولايات المتحدة: اجرينا مفاوضات متعددة مع الأطراف الاخرى لأشهر متتالية واتخذنا الخطوات النهائية، وجرى تدوين هذه المحادثات على الورق، وقمنا بتجهيز وثيقة جديدة تحت عنوان "وثيقة سبتمبر" كانت على الطاولة.. واقتربنا من الاتفاق لكن كانت هناك تطورات اثرت على تأجيل التوصل الى توافق حول الوثيقة منها اعمال الشغب التي شهدتها ايران العام الماضي والحرب في اوكرانيا.

وتابع: الاطراف الاخرى كانت تحاول استغلال هذه الاحداث لتفرض علينا شروطها لكننا لم نتجاوز خطوطنا الحمراء ابدا.

وأضاف أمير عبد اللهيان: لقد أرسلنا رسالة واضحة إلى الجانب الأمريكي مفادها أنه عندما نخوض مفاوضات دبلوماسية وغير مباشرة بشأن العمل النهائي على "وثيقة سبتمبر"، فإننا لن نقبل اي تغيير في محتوى هذه الوثيقة.