إضراب شامل الثِلاثاء في الداخل المحتل تنديدًا بتفشي الجريمة

العالم - فلسطين

ودعت اللجنة خلال اجتماع لها، اليوم الأحد، في بلدة كفر قرع، إلى “العمل على إقناع الناس بالالتزام بالإضراب، كما يتم التعليم في المدارس لساعتين في يوم الإضراب وإخراج الطلاب إلى مظاهرات شعبية محلية”.

وطالبت اللجنة بتحويل جنازة إمام مسجد قباء في كفر قرع، الشيخ سامي عبد اللطيف، غدًا الإثنين، إلى مظاهرة تصل إلى “شارع 65”.

وشدد المجتمعون في بلدية كفر قرع، على أن سلطات الاحتلال وأجهزة الأمن التابعة لها تتحمل كامل المسؤولية عن تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل 48.

وتسود أجواء من الغضب والاستنكار في كفر قرع، في أعقاب مقتل ثلاثة أشخاص في ظرف ساعات، أحدهم من مدينة قلنسوة، بينما الآخران فتى (14 عاما) وإمام مسجد من كفر قرع.

والضحايا هم: إمام مسجد قباء في كفر قرع، الشيخ سامي مصري (60 عامًا) قُتل أمس السبت، بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء خروجه من عزاء في بيت الضيافة بالمدينة، بساحة مسجد الحوارنة، والشاب فؤاد نصر الله من مدينة قلنسوة، والفتى محمد سعيد عربيد من كفر قرع، قُتلا أول من أمس الجمعة، في جريمة إطلاق نار بالقرب من منطقة الحوارنة بكفر قرع.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري ولغاية الان، 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.