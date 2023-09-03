وزير الخارجية التركي: رئيسي سيحل ضيفا على تركيا خلال الأيام المقبلة

العالم- ايران

والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يزور طهران للمرة الأولى بعد توليه هذا المنصب وعقب الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة، حسين أميرعبد اللهيان في مبنى وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ظهر اليوم (الأحد)، وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية .

وعقب المباحثات عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا استعرضا خلاله المشاورات التي جرت بينهما .

واعرب وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي عن ارتياحه لتواجده في طهران وقال: لقد زرت إيران من قبل وهذه هي زيارتي الأولى بهذه الصفة وإنني أقدر ضيافة وزير الخارجية وخبرته في القضايا .

كما أعرب عن تقديره لتضامن إيران ومساعدتها في أعقاب الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى انعقاد الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للعلاقات الاستراتيجية الإيرانية التركية، قائلا: "سيحل الرئيس الإيراني ضيفا على تركيا خلال الأيام المقبلة" واليوم كان لي حوار مع السيد أمير عبداللهيان حول هذا الموضوع.

وقال فيدان: إيران وتركيا دولتان قويتان في المنطقة ومسؤوليتنا هي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي: أنتم تعرفون وجهة نظرنا في الشأن السوري، وتوقعاتنا من سوريا واضحة تماما. يجب إعادة المواطنين السوريين الموجودين في بلادنا إلى بلادهم بشكل كامل وآمن.

وقال: على الحكومة السورية أن تتعاون معنا بشكل أكبر في قضية حزب العمال الكردستاني، وهذه من مطالبنا، وأنا متأكد أنها من مطالبات سوريا أيضاً.

وقال فيدان: تحدثت مع أمير عبد اللهيان حول العراق وحرب العراق ضد الإرهاب والإسلاموفوبيا ونحن في تركيا سعداء للغاية بالتوصل إلى تفاهم بين إيران والمملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية وإيران وتركيا دول كبيرة ومسؤولة في المنطقة ومن المهم أن تكون لديها علاقة سلمية مع بعضهم البعض.

وقال: "مواصلة مفاوضات الاتفاق النووي أمر مهم بالنسبة لنا وقد تلقينا المعلومات اللازمة من أمير عبد اللهيان".

وردا على سؤال أحد الصحفيين التركيين حول التوترات في كركوك، قال وزير الخارجية التركي: كركوك نموذج صغير للعراق من حيث العرق والدين، والسلام والاستقرار هنا هو بمثابة السلام والاستقرار في العراق ويؤثر عليه. ونحن نعتبر كركوك رمزا للتعايش السلمي. لقد جلبت الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السوداني الاستقرار إلى البلاد. إن وقوع هذه الأحداث في كركوك، موطن أعراقنا التركية مدعاة لقلقنا. لقد طرحنا آراءنا في رفض هذه التوترات وأجرينا محادثات مع رئيس الوزراء العراقي وعلى مستويات مختلفة.

وقال وزير الخارجية التركي: نطالب السلطات العراقية بإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في العراق ويجب أن يكون لجميع المجموعات العرقية في كركوك الحق في حرية التعبير ويجب توفير أسباب مشاركتها على المستوى الإداري وإن حماية حقوق التركمان أمر مهم بالنسبة لنا ويجب ألا يصبح موضوعا للمساومة السياسية، وسندافع دائما عن حقوق تركمان كركوك.