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في السويد..

"سلوان" يحرق القرآن الكريم مجددا والشرطة تعتقل شخصا حاول منعه

الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

كرر المهاجر العراقي "سلوان موميكا" جريمته المخزية بحق نسخة من المصحف الشريف وأحرقه من جديد، اليوم الأحد، في مدينة مالمو السويدية، بينما إعتقلت الشرطة رجلا حاول منعه من فعل ذلك.

العالم - اوروبا

وذكرت قناة "SVT" التلفزيونية أن "سلوان موميكا أحرق المصحف الشريف في شارع فيرن هيمستورغيت بمدينة مالمو، خلال مظاهرة أقامها اليوم الأحد، وحاول رجل إيقافه عن حرق نسخة القرآن، لكن الشرطة اعتقلته".

ووفقا للقناة، حضر حوالي 200 شخص التظاهرة وكانت أجواء الحدث "متوترة"، وبحسب موقع الشرطة السويدية، "بعد أن غادر المنظم المكان، انتهى الحدث". ويشار أيضا إلى أن الشرطة اعتقلت عدة أشخاص آخرين في التظاهرة.

وكان اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا قد أثار موجة غضب واسعة على مستوى العديد من الدول والمنظمات الإسلامية، كما لا تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم، بعد إقدامه على جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم أمام تجمعات نظمها في ستوكهولم.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي تلك الدول في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

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