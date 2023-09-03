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نتنياهو يعلن عزمه بناء سياج جديد مع الأردن

نتنياهو يعلن عزمه بناء سياج جديد مع الأردن
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، عزمه بناء سياج أمني جديد مع الأردن.

العالم - الاحتلال

وقال نتنياهو عبر حسابه في منصة "X" (تويتر سابقا): سنبني سياجًا على حدودنا (الحدود الفلسطينية) الشرقية (الأردن) ونضمن عدم التسلل من هناك أيضًا.

وكان نتنياهو يشير إلى بناء سياج أمني مماثل عند الحدود المصرية ما أدى لمنع تسلل نحو مليون شخص يأتون من دول إفريقيا الذين اتهمهم أنهم يسعون لتدمير "إسرائيل"، وفق ادعائه.

وقال نتنياهو قال صباح اليوم إنه سيتخذ إجراءات قاسية ضد الإرتيريين الذين شاركوا في مسيرات أمس وتسببوا بأضرار في جنوب تل أبيب.

وأصيب أمس أكثر من 150 في مواجهات بين الإرتيريين وشرطة الاحتلال في تل أبيب.

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نتنياهو يعلن عزمه بناء سياج جديد مع الأردن