كييف تزعم اختراق خطوط الدفاع الروسية وموسكو تستهدف منشآت اوكرانية

العالم- الأزمة الأوكرانية

الجيش الأوكراني يعلن من جديد إحرازه تقدما وصفه بالكبير في إطار الحرب المستعرة مع روسيا، حيث أعلن الجيش أنه اخترق الخطوط الروسية في جنوب أوكرانيا.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي الذي يقود الهجوم المضاد في الجبهة الجنوبية لوسائل إعلام بريطانية أنه يتوقع تقدما أسرع في منطقة زابوروجيا، مضيفا أن قوات بلاده في خضم الهجوم، وأنها تعمل على استكمال تدمير القوات الروسية خلف خطها الدفاعي الثاني.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان كييف تحقيقها نصرا استراتيجيا باستعادة قرية روبوتين في الجنوب، الأمر الذي لم تؤكده موسكو وقالت وسائل إعلام روسية إن ما يقوله الأوكرانيون مجرد دعايات لا أساس لها من الصحة.

وفي إطار حرب المسيرات، شنّت روسيا هجوما عنيفا بالطائرات المسيّرة على مناطق مجاورة لنهر الدانوب في جنوب غرب أوكرانيا وأعلنت كييف أن طائرات مسيّرة روسية استهدفت مواقع صناعية وصفتها بأنها مدنية.

يأتي هذا في وقت أكدت فيه موسكو الهجوم وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش وخلال الليل نفّذ ضربة بمجموعة مسيّرات استهدفت منشآت لتخزين الوقود تستخدم لإمداد معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء ريني في منطقة أوديسا.

كما أعلنت موسكو إسقاط مقاتلة من طراز 'ميغ تسعة وعشرين' تابعة للقوات الأوكرانية في زابوروجيا.

وأشارت إلى أن القوات وجهت ضربة لمركز للتحكم بالمسيرات ومستودع للأسلحة والدبابات والمدرعات تابع لقوات كييف في مقاطعة خيرسون.

وأما في الشرق الأوكراني قالت القوات الروسية إن مدفعيتها دمرت خمسة مستودعات ذخيرة لقوات كييف ومنصة إطلاق صواريخ لمنظومة إس مئتين بالقرب من منطقة سلافيانسك بمنطقة دونيتسك إضافة إلى نقطة انتشار لها.

كما أشارت إلى قصف تجمعات للقوات الأوكرانية في باخموت وخمسة محاور أخرى بالمقاطعة.