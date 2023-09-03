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سفير طهران لدى الرياض يعلن موعد وصول نظيره السعودي الى طهران

سفير طهران لدى الرياض يعلن موعد وصول نظيره السعودي الى طهران
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعلن السفير الايراني الجديد لدى السعودية "علي رضا عنايتي"، بانه سيتوجه الى الرياض يوم الثلاثاء المقبل؛ مضيفا انه بحسب المعلومات الواردة فإن السفير السعودي في طهران ايضا سيصل ايران في غضون الفترة الزمنية ذاتها.

العالم- ايران

جاء ذلك في اخر تصريح صحفي ادلى به السفير الايراني الجديد لدى السعودية لمراسل "ارنا"، قبيل مغادرته طهران باتجاه الرياض حيث سيبدأ مهامه الدبلوماسية رسميا.

وفي معرض الاشارة الى العلاقات بين ايران والسعودية، قال : أعتقد أن العلاقات بين البلدين قد تطورت شكليا بنحو ايجابي، ولكن انطلاقا من مبدأ حسن الجوار الذي أكد عليه قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله اعضاء الحكومة مؤخرا، فإن ذلك يعد مقدمة لمزيد من العمل المشترك ومتعدد الأطراف بين البلدين.

وفيما لفت الى ان المنطقة بحاجة الى تعاون جماعي، اوضح الدبلوماسي الايراني: نحن بدأنا نهجا وفق ايماننا ورؤيتنا بان توسيع وتعميق الاواصر بين ايران والسعودية بمختلف الاوجة الثنائية ومتعددة الاطراف وعلى صعيد العالم الاسلامي وخارج اطار المنطقة، سيترك اثارا ايجابية بامتياز.

ومضى "عنايتي" الى القول : ايران والسعودية قادرتان من خلال التعاون الثنائي وانطلاقا من الافاق المستقبلية بعيدة المدى والطاقات المتاحة لديهما، على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيدا عن التدخل الاجنبي في المنطقة.

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