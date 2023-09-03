حقائق مخيفة عن جرائم سعودية بحق المهاجرين الأفارقة

العالم - خاص بالعالم

وأشار الغرسي في حديث لبرنامج المشهد اليمني الی تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول ممارسات حرس الحدود السعودي تجاه المهاجرين واللاجئين الأثيوبيين في حدودها مع اليمن، حيث أكد إن القوات السعودية قتلت عمداً مئات الأثيوبيين على الحدود مع اليمن.

وقال الغرسي: انها جرائم كبيرة يندی لها جبين الانسانية يرتكبها حرس الحدود السعودي ضد المهاجرين واللاجئين الافارقة من الاثيوبيين وغيرهم وحتی بعض اليمنيين الذين يحاولون الدخول الی السعودية للعمل علی كسب الرزق الحلال.

وبيّن ان حرس الحدود السعودي يرتكب أبشع الجرائم بحق هؤلاء المهاجرين دون ان يراعي ضرورة احترام الانسان، او الاخ في الدين، او مواطن في بلد جار.

وصرح رئيس الدائرة الاعلامية في الرئاسة اليمنية ان العدد الذي أشار اليه تقرير صحيفة نيويورك تايمز حول هذه الجريمة أقل بكثير من العدد الحقيقي، فحسب احصائيات وزارة الصحة العامة في صنعاء، عدد المهاجرين الافارقة الذين وقعوا ضحية جرائم حرس الحدود السعودي تجاوز الـ1390 شخص منهم 250 قتلوا علی يد حرس الحدود والبقية جرحی، اصابات بعضهم خطرة.

وانتقد الغرسي اباحة السعودية دم المهاجرين من جهة ومحاولة تلميع صورتها كراعي لحقوق الانسان عن طريق انفاق المليارات علی لاعبي كرة القدم من جهة اخری، مؤكداً ان السعودية تقتل المهاجرين بدم بارد ولاتأبه لأي مواثيق دولية أو شرائع سماوية.

وأوضح ان السعودية تحاول ان تكذب الانباء المتعلقة بهذا الموضوع مشدداً علی وجود جرحی لهذه الجرائم تم توثيق شهاداتهم في المستشفيات اليمنية وهناك شهود عيان للجرائم التي ارتكبت بحق المهاجرين بحيث لاتستطيع ان تنفيها السلطات السعودية.