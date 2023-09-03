عضو حركة أنصار الله :" حقوق الشعب اليمني قضية لن تساوم"

العالم - اليمن

وأشار علي القحوم في منشور له على منصة ” X ” إلى الأساسيات الملحة والأولويات الضرورية في هذه المرحلة والتي أكد عليها سماحة السيد القائد عبدالملك الحوثي ” يحفظه الله ” والمتمثلة في تعزيز الجبهة الداخلية وإصلاح مؤسسات الدولة والتغييرات الجذرية في الجانب الرسمي ومواجهة العدوان والحصار بكل أشكاله.

وأكد القحوم أن حقوق الشعب اليمني ستنتزع انتزاعا كونها قضايا أساسية لا مساومة عليها ولا انتقاص فيها .. موضحا أن هناك جهوداَ مبذولة من الوسيط العماني لتجاوز التعثر والعقد في الملف الإنساني والمرتبات من الثروات الوطنية التي هي ملك لكل للشعب.

وجدد التأكيد على أن كل الشعب و الدولة والقيادة تطرح الملفات الإنسانية والمرتبات على طاولة المفاوضات وهي ذات أولوية في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.. موضحا أن التقدم فيها وتنفيذها مدخل للسلام والتقدم في خطواته التي تلبي مطالب وحقوق وتطلعات الشعب وتحافظ على سيادة واستقلال ووحدة اليمن.