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الصين تحذر أمريكا من محاولات لتكرار الأزمة الأوكرانية في قارة آسيا

الصين تحذر أمريكا من محاولات لتكرار الأزمة الأوكرانية في قارة آسيا
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية الصيني، "وانغ يي" من استمرار "قوى معينة من خارج المنطقة" في محاولات تقويضا للسلام في بحر الصين الجنوبي مؤكدا على أنها لن تفلح قط.

العالم - آسيا والباسفيك

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن "وانغ يي" في كلمة له، في قاعة المدينة العالمية 2023م، قوله: إن "بكين مستعدة دائما لحل الخلافات من خلال الحوار مع الدول المعنية، والبحث عن سبل فعالة لإدارة الوضع البحري".

وأضاف: إنه "لا يجب أن تتكرر الأزمة الأوكرانية في قارة آسيا، وأنه لا بد من تعزيز الأمن الإقليمي، من خلال الحوار والتعاون‏".

وكانت الخارجية الصينية، قد حثت أمريكا، الشهر الماضي، على وقف استغلال قضية بحر الصين الجنوبي لبث الفتنة، واحترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية"، وذلك بعد إصدار الولايات المتحدة بيانا يدين استخدام خفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد سفن فلبينية بالقرب من جزيرة أيونجين شول، المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي.

وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.

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الصين تحذر أمريكا من محاولات لتكرار الأزمة الأوكرانية في قارة آسيا

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