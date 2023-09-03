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حميميم: مقاتلات "التحالف الدولي" تنتهك مبادئ خفض التصعيد في سوريا

حميميم: مقاتلات
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، أن أربع مقاتلات تابعة لـ "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة، هاجمت هدفين في محافظة حمص السورية في انتهاك لمبادئ خفض التصعيد.

العالم-سوريا

وقال كوليت: "من الساعة 00:52 حتى 00:55، خرقت أربع مقاتلات (اثنتان من طراز إف 16، واثنتان من طراز إف 35) تابعة لما يعرف بـ"التحالف الدولي" الأجواء السورية عبر منطقة التنف، ونفذت غارة جوية على هدفين في محافظة حمص".

وأكد العسكري الروسي أن "ما يسمى بـ "التحالف الدولي" خرق بتصرفاته مذكرة مبادئ خفض التصعيد في جنوب سوريا المؤرخة 8 نوفمبر 2017".

هذا وتقوم طائرات "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة، بشكل متواصل بتنفيذ استفزازات خطيرة في سماء سوريا، وسبق أن شدد كوليت على أن "التحالف" بمثل هذه التصرفات، يواصل خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث طيران، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو عسكريا من قبل دمشق بعد أن أصبح وضع القوات الحكومية السورية بحلول خريف 2015 حرجا في حربها ضد مختلف الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

وساعد انخراط روسيا في الحرب الدائرة في سوريا، والذي تمثل أساسا في الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، على قلب موازين القوى على أرض المعركة ونقل الجيش السوري من جبهة الدفاع إلى الهجوم، حيث تمكن من تحرير معظم أراضي البلاد.

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حميميم: مقاتلات "التحالف الدولي" تنتهك مبادئ خفض التصعيد في سوريا

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