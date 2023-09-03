الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اختراق قناة وزارة الدفاع السورية على تطبيق "تلغرام"

اختراق قناة وزارة الدفاع السورية على تطبيق
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن تعرض قناة وزارة الدفاع السورية في تطبيق التواصل الاجتماعي "تلغرام" لهجوم قرصنة أدى إلى اختراق أحد الحسابات.

العالم-سوريا

وأكدت الوزارة أنه تم إلغاء الحساب المذكور وإيقاف الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق تلغرام.

وحذرت الوزارة من أي حساب مزيف على تطبيق "تلغرام" أو أي تطبيق آخر ينتحل صفة الارتباط بها، مؤكدة أن المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الدفاع على شبكة الانترنت موجودة على موقعها الالكتروني.

وسبق أن تعرضت قناة الوزارة، للاختراق في فبراير الماضي، وأوضحت "سانا" نقلا عن وزارة الدفاع السورية، أنه تم إلغاء الحساب المذكور، كما تم إيقاف جميع الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق "تلغرام".

روابط ذات صلة

حميميم: مقاتلات "التحالف الدولي" تنتهك مبادئ خفض التصعيد في سوريا

تخبط 'قسد' في تبرير اشتباكها مع العشائر بريف دير الزور شرق سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اختراق قناة وزارة الدفاع السورية على تطبيق "تلغرام"

الأسد يصدر مرسوما يلغي محاكم الميدان العسكرية

مجلس "الدوما": روسيا لن تتخلى أبدا عن شبه جزيرة القرم

رئيس جنوب إفريقيا: توسع "بريكس" سيسهم في تشكيل نظام عالمي جديد قائم على العدل

حميميم: مقاتلات "التحالف الدولي" تنتهك مبادئ خفض التصعيد في سوريا

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الاوكرايني