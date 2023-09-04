السيد موسى الصدر.. فكر ومسيرة- الجزء الاول

كان لبنان الوطن، لبنان الدولة، كان المسيحي تحت مأذنة المسجد، والمسلم تحت مذبح الكنيسة، فكر استراتيجي لو قدّر له لجعل لبنان واحة وطنية جامعة.

تجاوز العصبيات الدينية والطائفية والمذهبية، واستشعر مخاطر المخططات الغربية حينما كانت في الكواليس السياسية الامريكية ودوائر صنع القرار.

هذا الفكر وهذا الطرح، وهذا النهج، شكل قيمة عالية، ليس فقط على مستوى لبنان والعالم العربي والاسلامي انما على مستوى العالم اجمع.

من اخفاه كان عالماً بقدره، وبما يحمل من فكر متقد، ربما لو كان بيننا اليوم، لتغيرت الخرائط الجيوسياسية للمنطقة برمتها.

هو الامام السيد موسى الصدر، شعلة لبنان، اول بناة الفكر المقاوم.

في الذكرى الخامسة والاربعين لتغييبه يناقش برنامج "نوافذ" فكره وارثه واسهاماته الوطنية ويطرح سؤالاً: ماذا لو كان بيننا اليوم؟ مع ضيوف الحلقة:

القيادي في حركة امل والاستاذ الجامعي الدكتور علي السيد

الكاتب والاعلامي الدكتور روني الفا



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