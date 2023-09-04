الدفاع المدني العراقي يخمد حريقين منفصلين في كربلاء

العالم - العراق

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية من داخل العراق، ان الحريق الاول اندلع داخل فندق مكون من عدة طوابق بمركز المحافظة في منطقة القزوينية حيث تم اخلاء النزلاء والعاملين فيه والذين بلغ عددهم قرابه 200 زائر مع انقاذ مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية من ضمن امتعة الزائرين.

واضاف الزميل معتز العبودي، ان الحريق الثاني اندلع في مخزن لمستلزمات حفظ للمواد الغذائية في منطقة البوبيات بمركز المحافظة لتتسارع فرق الدفاع المدني وتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد في كلا الحادثين.

من جهته، قال الدفاع المدني في بيان، "الغيارى الأبطال بقيادة مباشرة من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم يخمدون حادثين منفصلين في وقت واحد في كربلاء".

وأضاف البيان أنه "تم إخلاء نحو 200 زائر من فندق مع انقاذ مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية".