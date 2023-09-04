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مسؤول عسكري أجنبي: الدفاع الجوي الإيراني يمتلك قدرات عالية ومعدات حديثة

مسؤول عسكري أجنبي: الدفاع الجوي الإيراني يمتلك قدرات عالية ومعدات حديثة
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

اشار ممثل الملحقين العسكريين الاجانب المعتمدين في ايران العقيد "اسلافو میرکوتون" الى المكانة المتميزة التي تتبوأ بها ايران من حيث المعدات العسكرية في المنطقة،.مؤكدا بأن الدفاع الجوي الإيراني يمتلك قدرات عالية ومعدات حديثة.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به العقيد اسلافو ميركوتون الملحق العسكري لبولندا وممثل الملحقين العسكريين الاجانب المعتمدين في طهران خلال لقائهم قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني العميد علي رضا صباحي‌ فرد، لمناسبة الذكرى الـ 15 لتاسيس هذه القوة.

وقال: إننا ندرك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفتخر اليوم بوجود قوة دفاع جوي ذات قدرات عالية وكوادر محترفة ومعدات عسكرية حديثة، مما جعل لها مكانة رفيعة في المنطقة.

واضاف: ايران بإعتبارها أكثر دول منطقة الشرق الاوسط نفوسا تتبوأ مكانة وأهمية استراتيجية في ضوء حضارتها العريقة التي تمتد عدة آلاف عام، لذا فإننا نرى بأن هذا البلد ونظرا لموقعه الاستراتيجي بحاجة الى قوات مسلحة مقتدرة.

وأكد العقيد ميركوتون: إن أهمية الموقع الجيوسياسي وامتلاك حضارة قديمة والمشاركة في حرب حقيقية قد شكلت العقيدة الدفاعية لجيشكم، وليس من المستغرب أن تمتلك جمهورية إيران الإسلامية واحدة من أقوى قوات الدفاع في هذه المنطقة.

وتابع هذا المسؤول العسكري البولندي: ان أول قوة تدافع عن الوطن في التصدي للعدو، هما سلاحا الجو والبحر، ومن الطبيعي العمل على نشر قوة جوية مقتدرة للحفاظ على الأمن الجوي للبلد امام التهديدات مثل الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والمسيرات.

وقال: ان إيران تواصل إنتاج وتحديث معدات الدفاع الجوي المحلية الخاصة بها، وتمكنت بهذه الوسيلة من توفير الدفاع الجوي متعدد الطبقات، الذي يديره مقر "خاتم الأنبياء (ص)" للدفاع الجوي لاستخدام قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري معا.

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