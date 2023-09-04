هلاك 18مسلحا بالحسكة وقطع طرقات احتجاجا على 'قسد'

العالم - سوريا

وأوضح الزميل حسام وزيدان، نقلا عن ما تسمى بـ"تنسيقيات المسلحين" قولها أن 18 مسلحا من فصائل "الجيش الحر" الموالية لتركيا، قتلوا بينهم مسؤولان اثنان، وذلك خلال تصدي الجيش السوري لمحاولتهم قطع الطريق الدولي الـ M4 بريف الحسكة الشمالي الغربي.

كما اشارت "تنسيقيات المسلحين" الى مقتل أحد المسؤولين العسكريين في "هيئة تحرير الشام" المدعو "ابراهيم أحمد حمدو" مع عدد من مسلحي "الهيئة" بنيران الجيش السوري بريف حلب الغربي.

وفي جنوب الحسكة قال مراسلنا ان أهالي قرية الحدادية جنوب الحسكة قطعوا الطرقات إحتجاجا على الحملة العسكرية التي تشنها "قسد" على ديرالزور.

واشار مراسلنا الى وجود ‏قصف مكثف منذ ساعات الصباح الأولى بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من وحدات الجيش السوري استهدف تجمعات ومقرات لإرهابيي "جبهة-النصرة" في محيط كفرتعال بريف حلب الغربي ومحيط سرمين شرق مدينة إدلب ومحيط معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي.

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