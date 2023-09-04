الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٩:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الإنذار تدوي في المخيم..

بالفيديو.. إصابات خلال اقتحام كبير لجنين وسط اشتباكات مُسلحة

بالفيديو.. إصابات خلال اقتحام كبير لجنين وسط اشتباكات مُسلحة
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

العالم - فلسطين المحتلة

شنت قوات كبيرة من جنود الاحتلال "الإسرائيلي" معززة بالآليات العسكرية، اليوم الاثنين 4/9/2023 اقتحاماً كبيراً لمخيم جنين بالضفة المحتلة، وسط انطلاق صفارات الانذار.

وحسب وكالة "فلسطين اليوم"، ووفقاً لمصادر محلية، فإن صفارات الإنذار دوت عقب اكتشاف قوة صهيونية خاصة.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي، أن 5 مواطنين بينهم طفل أصيبوا جراء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وتدور في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين، فيما نشرت قوات الاحتلال القناصة على أسطح المباني في مخيم جنين.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن مجاهديها اكتشفوا أمر قوة خاصة على اطراف المخيم وأمطروها بصليات من الرصاص.

ويـأتي الاقتحام اليوم للمرة الأولى بعد اقتحام جنين الأخير في يوليو الماضي الذي أدى لارتقاء 13 شهيداً وأضرار كبيرة في المخيم.

ق

روابط ذات صلة

'العبوات الناسفة' سلاح كتيبة نابلس الذي يؤرق الاحتلال ويربك حساباته

الإحتلال يحكم على الأسير أحمد قنبع بالسجن المؤبد

البطش : مقاومة الضفة بقيادة كتيبة جنين مازالت مشتعلة

كاميرا العالم توثق معاناة عوائل شهداء فلسطينيين حرموا من وداع ابنائهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيما تُفجر عبوات ناسفة.. سرايا القدس بجنين توجه ضربات مكثفة للعدو وتسقط 'مُسيرة'

اصابة 6 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين خلال عدوان للاحتلال على جنين

صفارات الإنذار تدوي في المخيم.. بالفيديو.. إصابات خلال اقتحام كبير لجنين وسط اشتباكات مُسلحة

شاهد بالفيديو.. هلاك 18مسلحا بالحسكة وقطع طرقات احتجاجا على 'قسد'

التبادل التجاري بين ايران والهند يبلغ مليار دولار

مسؤول عسكري أجنبي: الدفاع الجوي الإيراني يمتلك قدرات عالية ومعدات حديثة