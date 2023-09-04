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اصابة 6 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين خلال عدوان للاحتلال على جنين

اصابة 6 فلسطينيين واعتقال 3 آخرين خلال عدوان للاحتلال على جنين
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أصيب ستة مواطنين فلسطينيين بالرصاص اليوم الإثنين، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت وزارة الصحة بأن 4 إصابات طفيفة بالرصاص وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها.

وقال مراسل "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت أن وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تسللت إلى منطقة الجابريات، وحاصرت منزلا، وسط اندلاع مواجهات.

يتبع...

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