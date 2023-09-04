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وزیر الداخلية يصل مدينة دامغان للاطلاع على حادث منجم الفحم

وزیر الداخلية يصل مدينة دامغان للاطلاع على حادث منجم الفحم
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الداخلية الاييراني" احمد وحيدي " ظهر اليوم الاثنين الى مدينة دامغان التابعة لمحافظة سمنان على رأس وفد للإطلاع على حادث منجم الفحم رزمجاه طزره حيث كان في استقباله المسؤولون هذه المدينة.

العالم - ايران

وقد استقبل محافظ سمنان الذي يتواجد في مكان الحادث منذ مساء أمس الأحد وزيري العمل والداخلية اللذين توجها الى هذه المحافظة للإطلاع على هذا الحادث الذي أدى الى مصرع 6 أشخاص من العمال الذين حبسوا في المنجم.

وتم انتشال جثث العمال الستة فجر اليوم الاثنين من داخل منجم الفحم الواقع في منطقة طزرة التابعة لمدينة دامغان، والذين قضوا اثر وقوع انفجار مساء الاحد بسبب تراكم الغاز.

يذكر أن حادث انفجار وانهيار منجم الفحم وقع نحو الساعة السابعة مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش)، فيما توجهت فرق الاغاثة والانقاذ الى المكان فور وقوع الحادث.

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