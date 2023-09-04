وزیر الداخلية يصل مدينة دامغان للاطلاع على حادث منجم الفحم

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وقد استقبل محافظ سمنان الذي يتواجد في مكان الحادث منذ مساء أمس الأحد وزيري العمل والداخلية اللذين توجها الى هذه المحافظة للإطلاع على هذا الحادث الذي أدى الى مصرع 6 أشخاص من العمال الذين حبسوا في المنجم.

وتم انتشال جثث العمال الستة فجر اليوم الاثنين من داخل منجم الفحم الواقع في منطقة طزرة التابعة لمدينة دامغان، والذين قضوا اثر وقوع انفجار مساء الاحد بسبب تراكم الغاز.

يذكر أن حادث انفجار وانهيار منجم الفحم وقع نحو الساعة السابعة مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش)، فيما توجهت فرق الاغاثة والانقاذ الى المكان فور وقوع الحادث.