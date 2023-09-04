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مداهمات واعتقالات في جنين بظل تنامي المقاومة الفلسطينية

الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

وكانه قدر على الضفة الغربية ان تواجه في كل دقيقة عدوان الاحتلال الاسرائيلي في الساعات الاخيرة قوات كبيرة اقتحمت مخيم جنين للاجئين بهدف إعتقال مقاومين فلسطينيين.

العالم - خاص بالعالم

عملية الاقتحام في جنين تحولت الى مواجهات انتهت باعتقال ثلاثة فلسطنيين اعتقل اثنين منهم مصابين وقبل ذلك بساعات اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي عددا من المدن الفلسطينية حيث اعتقلت خمسة عشر فلسطينيا بينهم شقيقة عميد الاسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي.

عمليات الدهم للمدن الفلسطينية بشكل يومي الهدف منه وفق المسؤولين الامنيين الاسرائيليين هو محاولة لمنع تنامي المقاومة الفلسطينية وانتشارها على مساحة الجغرافيا الفلسطينية.

لكن يبدو جليا ان هذه العمليات تاتي بعكس المأمول مع استمرار المقاومة بزيادة مطردة.

الاحتلال الاسرائيلي يفشل في كل مرة يحاول كسر يد المقاومة فيها ليكتشف ان هذه اليد اقوى من الفولاذ.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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