رئيسي: إيران والسعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي

العالم - خاص بالعالم

حيث اشار الرئيس الايراني الى ان التعاون بين طهران والرياض وزيادة التعاون بين دول المنطقة سيحد من التدخلات الأجنبية.

الرئيس الإيراني اكد ان التعاون بين إيران والسعودية سيؤدي لتحسين مكانة دول المنطقة في المعادلات الدولية والإقليمية.

واضاف ان إيران والسعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي، وفي هذا اللقاء، أكد الرئيس رئيسي على نهج الجمهورية الإسلامية في ايران في تطوير وتعزيز العلاقات مع دول الجوار واستخدام القدرات الموجودة لتطوير العلاقات بين طهران والرياض .



وتؤكد طهران مرة اخرى ان دعم الامن والاستقرار في الدول الجارة والمنطقة اولوية اساسية للجمهورية الاسلامية الايرانية.



وأكد ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:"دعم الاستقرار والأمن في دول الجوار، بما في ذلك العراق وسوريا، يمثل أولوية أساسية لإيران، وأي حالة من عدم الاستقرار في المنطقة في أي دولة من دول المنطقة لن تقتصر على حدود البلدين. لقد أظهرنا دائما، أننا وقفنا إلى جانب دول وشعوب المنطقة لتحقيق الاستقرار والأمن والاستقرار في المنطقة".



مواقف ايرانية ثابتة حيال التطورات الايجابية في المنطقة كان اشار اليها وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان من بيروت الجمعة ،حيث قال إن التقييم الايراني لتقدم العلاقات مع السعودية إيجابي،لافتا الى ان هذا الامر له آثار إيجابية على التطورات الإقليمية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.



وتؤكد طهران على تطوير وتعميق سياسة الجوار ،حيث ترى ان تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية أمرًا مهمًا، مع الأخذ في الاعتبار فرص التعاون في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف بما يخدم دول المنطقة.

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