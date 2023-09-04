شاهد.. مجموعات مسلحة تناوبت على السيطرة على دير الزور قبل تحريرها

العالم - خاص بالعالم

ليأتي فك الحصار في الرابع من ايلول عام2017 كنقطة مضيئة في مسيرة انهاء التنظيم الارهابي بعد ان معارك كبير عمل فيها الجيش السوري وحلفائه على ترميم خارطة السيطرة شرق البلاد.



فك الحصار جاء نتيجة صمود قارب ثلاثة اعوام، وإرادة غلبت داعش والتحالف الأميركي الذي طالما حاول تمهيد الطريق للتنظيم الإرهابي للسيطرة على المدينة، وإنهاء وجود الجيش في عاصمة الشرق السوري.

هذا الإنجاز حقق إعادة حضور القوات السورية إلى شرق البلاد، ويُعدّ خطوة مهمّة نحو ربط كامل المحافظات الشرقية مع بقية المحافظات، وبداية لاستعادة الشريط الحدودي مع العراق، المقابل لدير الزور.



المحنة الدموية في دير الزور لم تقتصر على المدينة، بل امتدت إلى أريافها التي تناوبت عليها سطوة الجيش الحر ثم جبهة النصرة، وأخيراً داعش. ففي شهر حزيران من عام 2012، كان أول ظهور مسلح في المدينة، أنهاه حينها الجيش السوري، قبل أن يعاود الظهور في الأرياف ويصل إلى المدينة مجدداً نهاية عام 2012 بعد ظهور جبهة النصرة، قبل أن تدخل داعش المولودة من رحم القاعدة كامل أرياف دير الزور في شهرَي شباط وآذار من عام 2014، ويقطع الطريق بينها وبين دمشق إثر السيطرة على قرية الشولا، في تشرين الثاني من عام 2014.

بفك الحصار لم يستغرق إنهاء داعش في سوريا اكثر من شهرين، بعد تكامل المحاور العسكرية التي انطلقت من البادية او من المدينة نحو الريف الشرقي والغربي، وصولاً إلى الحدود العراقية وتطويق داعش في كامل الريف الغربي على طول سرير نهر الفرات.

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