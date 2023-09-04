الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الجنرال أوليغي نغيما يؤدي اليمين"رئيسا للمرحلة الانتقالية"في الغابون

الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديًا الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده، أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي أطاح بالرئيس علي بونغو قبل5 أيام في الغابون، اليمين الدستورية رئيسا لـ'مرحلة انتقالية' لم تحدد مدّتها، واعدا بإقامة 'مؤسسات أكثر ديموقراطية' وتنظيم 'انتخابات حرة'.

العالم - خاص بالعالم

بريس أوليغي نغيما رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون:"'أقسم بأن أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري، وأن أصون مكتسبات الديموقراطية'، أعد 'بانتخابات حرة' و'شفافة' في ختام المرحلة الانتقالية وأتعهد بالعفو 'عن سجناء رأي'.

وباستثناء شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدا إلى مرشحها الذي حل ثانيا في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعا بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميا إلى الشارع تعبيرًا عن تأييدهم للجيش الذي 'حررهم من عائلة بونغو'.

وندد الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقسم كبير من العواصم الغربية بالانقلاب، غير أن هذه المواقف ترافقت بصورة عامة مع إشارة إلى أنه 'مختلف' عن الانقلابات الأخرى التي شهدتها القارة وطالت ثماني دول خلال ثلاث سنوات، موضحة أنه تلى انتخابات يُشتبه بأنها شهدت عمليات تزوير.

ومضى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى حد التحدث عن 'انقلاب مؤسساتيّ' سبق الانقلاب العسكري.

وحرص أوليغي نغيما منذ الانقلاب على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل 'القوى الحية في الأمة' شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية والوزراء السابقين والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحافيين، فدوّن خلالها ملاحظات وردّ مطولا على التساؤلات والشكاوى.

ولا يزال حظر التجول الذي فرضه نظام بونغو مساء الانتخابات ساريا وإن عادت الحياة إلى مجراها الطبيعي بعد يوم واحد على الانقلاب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يدعو لـدستور جديد عبر استفتاء شعبي

الغابون: الرئيس المعزول لازال يقبع مع زوجته الفرنسية بالإقامة الجبرية

المعارضة في الغابون تطالب بالاعتراف بفوز اوسا

شاهد.. المستجد في الإنقلاب العسكري بالغابون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصرع واصابة 11 شخصا بحادث سير في البصرة بینهم ایرانیين

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. تعاون إيراني سعودي يصب في مصلحة المنطقة.. اتفاق الحبوب شروط روسية ومطالبة أوكرانيا بالمرونة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 04-09-2023

بالفيديو.. مشاركة الأطفال بتقديم الخدمات للمشاركين في إحياء أربعين الإمام الحسين(ع)

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 04-09-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-09-2023