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المحكمة الاتحادية تقرر بطلان اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت

المحكمة الاتحادية تقرر بطلان اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قررت المحكمة الاتحادية العليا فی بغداد، اليوم الاثنين، بطلان اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت.

العالم- العراق

وذكرت المحكمة في بيان، انها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم الاثنين الموافق 4 /9 / 2023 في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 ".

وأضاف البيان، أن |المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب" .

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المحكمة الاتحادية تقرر بطلان اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت

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