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بينهم إيرانيون.. مصرع وإصابة 12 زائراً بحادث سير بميسان العراق

بينهم إيرانيون.. مصرع وإصابة 12 زائراً بحادث سير بميسان العراق
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية مرور ميسان، اليوم الاثنين، مصرع وإصابة 12 زائراً بينهم إيرانيون، إثر حادث سير في محافظة ميسان العراقية.

العالم- العراق

وذكرت المديرية في بيان، أن "السرعة الشديدة والنعاس تسببتا بحادث تصادم بين مركبتين الاولى كلايسلر اجرة صالون والثانية باص منشأة ،على طريق الشيب المؤدي الى المنفذ الحدودي".

وأضاف البيان، أن "المقصر بالحادث سائق المركبة الاجرة الصالون بسبب السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة مما ادى الى انحرافها وعبورها على الممر المعاكس واصطدامها بالمركبة الثانية الباص وجه لوجه".

وأشار الى، أن "الحادث أدى الى وفاة جميع الراكبين في المركبة الاجرة الصغيرة وعددهم 6 من بينهم 5 زوار إيرانيين"، لافتا الى "اصابة 6 ركاب اخرين من المركبة الكبيرة بجروج بليغة".

ودعت مديرية المرور، "سائقي المركبات جميعا توخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة واخذ قسط كافي من الراحة والنوم تفاديا للحوادث المرورية والحفاظ على ارواحكم وارواح الاخرين"

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