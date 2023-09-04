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رئيسي: التعاون بين ايران والسعودية سيحد من نطاق التدخلات الأجنبية

رئيسي: التعاون بين ايران والسعودية سيحد من نطاق التدخلات الأجنبية
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي خلال استقباله السفير الإيراني الجديد في الرياض: إن التعاون بين إيران والسعودية سيعزز مكانة دول المنطقة في المعادلات الإقليمية والعالمية وسيحد من نطاق التدخلات الأجنبية.

والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، برئيس الجمهورية السيد رئيسي ، اليوم الإثنين، وذلك عشية مغادرته إلى الرياض لبدء اعماله.

وفي هذا اللقاء، أكد السيد إبراهيم رئيسي على نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير وتعزيز العلاقات مع جيرانها، وذكر ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية هما دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي، داعيا إلى استخدام الطاقات المتوفرة لتطوير العلاقات بين طهران والرياض.

وقال رئيسي: "إن التعاون بين إيران والسعودية وزيادة التعاون بين دول المنطقة في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال قضايا العالم الإسلامي على المستويين الحكومي والشعبي من شأنه أن يعزز موقف الدول الإسلامية في المعادلات الإقليمية والعالمية وسيحد من نطاق التدخلات الخارجية."

هذا وقد اعلن سفير إيران الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، فق وقت مبكر من اليوم الإثنين، انه سيغادر البلاد إلى الرياض غدا الثلاثاء، قائلا: "التقيت بوزير الخارجية وتلقيت توصياته فيما يتعلق بتطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية".

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