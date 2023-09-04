الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: كوهن يلتقي بولي عهد النظام البحريني

الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

بحث وزير خارجية كیان الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع ولي عهد النظام البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، الاثنين، مختلف القضايا الإقليمية والتجارة الحرة.

العالم – البحرين

واخبر كوهين في تصريح باجتماعه مع ولي عهد البحرين وقال: "ناقشنا خلال الاجتماع مختلف التحديات الإقليمية والتزام دولتينا بأهمية دعم اتفاقية التجارة الحرة ومشاريع التعاون بين الشباب من إسرائيل والبحرين" حسب تعبيره.

وأضاف: انه شكر ولي العهد البحريني على دوره في دعم ما اسماه "اتفاقيات إبراهيم".

وادعى في تصريح مضحك مبكي بان الاتفاقية "غيرت وجه الشرق الأوسط وساهمت في استقرار ورخاء شعوب المنطقة". واضاف انه أبلغ ولي العهدالبحريني تطلع كيانه إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع جميع دول المنطقة.

ووقعت الإمارات والبحرين في عام 2020 اتفاقية مخزئة لتطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وانضم المغرب والسودان بعد ذلك إلىهما في كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي كان ينظر لبعض الدول العربية كبقرة حلوب وأعلن ذلك بوضوح.

وجاء هذا التطبيع وسط رفض شعبي كبير لما سحقت بعض الانظمة العربية القضية الفلسطينية لتبقى جاثمة على كرسي الحكم.

روابط ذات صلة

كوهين يفتتح سفارة الإحتلال في البحرين+ فيديو

في أول زيارة له منذ التطبيع.. 'إيلي كوهين' يزور المنامة اليوم

سجناء سياسيون في البحرين يرفضون عرضاً حكومياً ويمددون إضرابهم

صيحات معتقلي البحرين في السجون ووقفات الشعب المناصرة لهم في الشارع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن العلاقات الدفاعية مع الدول الأخرى قريبا

بالفيديو.. مداهمات واعتقالات في جنين بظل تنامي المقاومة الفلسطينية

شاهد: كوهن يلتقي بولي عهد النظام البحريني

شاهد بالفيديو... رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يدعو لـدستور جديد عبر استفتاء شعبي

شاهد بالوثيقة.. استطلاع: 73% من الأمريكيين يعتبرون بايدن مسنا جدا لإعادة انتخابه

المحكمة الاتحادية تقرر بطلان اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت