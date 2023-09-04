شاهد/غارات على مخبأ هيئة تحرير الشام الإرهابية في إدلب

العالم-سوريا

وشنت الطائرات الحربية الروسية، غارات على محيط قرية إحسم وبلدة الفطيرة ومقلع بلشون بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي على مخبأ تحت الأرض لهيئة تحرير الشام الإرهابية.

غارات جاءت بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف نفذته وحدات الجيش السوري على مناطق كفرعويد والفطيرة وحرش بينين بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ومواقع لهيئة تحرير الشام الإرهابية، على محور كفر تعال بريف حلب الغربي، ما أسفر عن مقتل عنصر من الهيئة الإرهابية.

واستهدافات مدفعية وصاروخية مكثفة نفذتها وحدات الجيش السوري على مواقع للمسلحين في محيط كنصفرة والبارة وكفرعويد والفطيرة وسفوهن في جبل الزاوية ومحاور سهل الغاب بريف حماة الغربي بالإضافة لاستهداف تحركاتهم في محيط كفرتعال كفرعمة بريف حلب الغربي.

واسقط عناصر الجيش السوري طائرة مسيرة للفصائل المسلحة على محور بلدة المشاريع بسهل الغاب شمال غرب حماة عبر استهدافها بالمضادات الأرضية.

و‏تصدى جنود الجيش السوري المرابطين في إحدى النقاط العسكرية بمحيط قرية عرب حسن بريف منبج شمال شرق حلب لهجوم المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا على المنطقة وقتلوا وجرحوا عدداً من عناصر الميليشيات مع إعطاب عربة مدرعة كانت بحوزتهم.

متداول ‏تصدى جنود الجيش السوري المرابطين في إحدى النقاط العسكرية بمحيط قرية عرب حسن بريف منبج شمال شرق حلب لهجوم المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا على المنطقة وقتلوا وجرحوا عدداً من عناصر الميليشيات مع إعطاب عربة مدرعة كانت بحوزتهم.كما سيطرت قوات العشائر على كامل منطقة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي بعد اشتباكات عنيفة ضد "قسد" .

وهناك انباء تتحدث عن توجه العشرات من أبناء العشائر بمناطق سيطرة الدولة السورية لمنطقة الجزيرة لمساندة قوات العشائر في مواجهاتها ضد "قسد" التي هاجمت بلدات ذيبان والحوايج والشحيل خرجت بأرتال من قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية.

قوة من مقاتلي العشائر الى بلدة "الشحيل بريف دي الزور " لمؤازرة المقاتلين وإعادة السيطرة على البلدة بعد اقتحامها من قبل عناصر "قسد".ووفدت تعزيزات عسكرية من بلدات وقرى "الشعيطات" وصلت بلدة "ذيبان" دعماً لقوات العشائر بمواجهة "قسد".