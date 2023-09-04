بعثة رياضية إسرائيلية إلى السعودية

العالم _ السعودية

جاء ذلك وفق نبأ نشرته هيئة البث الإسرائيلية، فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية التي لا تقيم علاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وتربط التطبيع بإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وقالت هيئة البث: "وصلت إلى العاصمة السعودية بعثة رياضة رفع الأثقال الإسرائيلية للمشاركة ببطولة العالم التي تقام في الرياض تمهيدا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل".

وأضافت: "تضم البعثة الرياضية الإسرائيلية ثلاثة رباعين في ثلاث فئات من الأوزان".

وتابعت: "من المتوقع أن يشارك الرباعون الإسرائيليون في ديسمبر/كانون أول القادم في بطولة أخرى تقام في العاصمة القطرية الدوحة، وهي الدولة العربية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الكيان"، وهو ما لم تعلق عليه الدوحة فورا.

ونقلت هيئة البث عن بافيل كولوسافسكي، رئيس اتحاد رياضة رفع الأثقال في الكيان: "إنها بطولة عالمية إلزامية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. وبدون المرور عبر تصفيات هذه البطولة، لا يمكننا المنافسة في الأولمبياد".

وأضاف: "بعثتنا تتألف من 9 أشخاص بينهم 4 رباعين و5 مرافقين".

من جانبه، ​​​​​​قال موقع "إسرائيل 24" (خاص)، الإثنين، إن "البطولة تستمر من 3 حتى 17 سبتمبر/ أيلول الجاري في الرياض".

وتزايد خلال الشهور الأخيرة، الحديث من قبل مسؤولين إسرائيليين عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن ذلك لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للقضیة الفلسطينية.