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برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يقلص المساعدات الإنسانية لليمنيين

الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

فاقم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بتقليصه مساعداته الإنسانية في اليمن بضغط أميركي، من الأوضاع المعيشية في اليمن الذي يعيش وضعا اقتصاديا كارثيا بسبب ثماني سنوات من الحرب والحصار.

العالم - خاص بالعالم

عبارات تمثل كامل الثقة بالله، تحدثت بها إمرأه مسنة هي المعيل لإسرة فقيرة، بعد إعلان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص مساعدته الغذائية الشهرية للشعب اليمني المحاصر، بينما العشرات من الأسر الغنية من التعفف لا تتملك في منزلها سوى الملح بسبب الحصار والعدوان.

بعد أن كانت تقدم المساعدات المنتهية الصلاحية للتخفيف من حدة الحصار، تتجه الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي لورقة ابتزاز جديدة حاكتها الولايات المتحدة الأمريكية، تتمثل في خفض الدعم الإنساني ولو انخفضت آمال المرضى والجوعى.

وقال علي كباري الوكيل المساعد لشؤون الاحياء بمحافظة الحديدة:" أعتقد جازما ان الهدف هو الاملاءات من قبل قوى الهيمنة الامريكية والصهيونية التي تحاول اركاع الشعب اليمني".

استحقاقات إنسانية خاضعة للحسابات السياسية ومصالح الدول، التي تسعى للهيمنة على المنطقة كما يراها المختصين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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