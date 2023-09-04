بيدرسون وخاجي يبحثان تطورات الأوضاع في سورية

العالم- سورية

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن الجانبين أكدا خلال المباحثات عبر الفيديو اليوم ضرورة حل الأزمة في سورية عبر الحوار السياسي وحل القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين.

وأشار خاجي إلى الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب السوري، مشدداً على ضرورة إلغاء العقوبات الجائرة المفروضة على سورية في أسرع وقت ممكن، ووقف نهب مواردها الطبيعية وتقديم المساعدات الدولية لها.

وأعرب أصغر خاجي عن أمله في أن تقوم الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول التي تريد حل الأزمة في سورية بمساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم من خلال تقديم المساعدات الإنسانية.