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الاتحادان الايراني والسعودي لكرة القدم يوقعان مذكرة تعاون مشتركة

الاتحادان الايراني والسعودي لكرة القدم يوقعان مذكرة تعاون مشتركة
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

وقع الاتحادان الإيراني والسعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون مشتركة تتضمن اقامة مباريات اندية ايران والسعودية على أراضي البلدين.

والتقى مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، في الرياض، حيث جرى خلال هذا اللقاء، مناقشة مختلف القضايا، وتوقيع الجانبان مذكرة تعاون مشتركة.

وقال ياسر المشعل في هذا اللقاء: إن إيران والسعودية كانتا وسيظلان قطبين كبيرين لقارة آسيا.

وبموجب أحد أجزاء التفاهم، ستقام من الآن فصاعدا، مسابقات الأندية لفرق البلدين على أساس نظام الذهاب والإياب، وتم إلغاء قرار عام 2016 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

هذا وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، انه نظرا للاتفاقية التي حصلت بين اتحاد كرة القدم الإيراني و االسعودي، والتي تم إبلاغها إلى الهيئة الحاكمة لكرة القدم في آسيا، فسيتم إقامة جميع المباريات الوطنية والأندية بين هذين البلدين على أساس قاعدة الإياب والذهاب.

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