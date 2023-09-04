الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٨:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

طائرات التحالف الامريكي خرقت يوم الاثنين بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة

طائرات التحالف الامريكي خرقت يوم الاثنين بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد مركز المصالحة الروسي أن طائرات ما يسمى بـ"التحالف الدولي" انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة في سوريا خلال اليوم المنصرم.

العالم-سوریا

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وشدد كوليت على أن "التحالف"، بمثل هذه التصرفات، يواصل خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث طيران، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو عسكريا من قبل دمشق بعد أن أصبح وضع القوات الحكومية السورية بحلول خريف 2015 حرجا في حربها ضد مختلف الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

وساعد انخراط روسيا في الحرب الدائرة في سوريا، والذي تمثل أساسا في الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، في قلب موازين القوى على أرض المعركة ونقل الجيش السوري من جبهة الدفاع إلى الهجوم، حيث تمكن من تحرير معظم أراضي البلاد.

روابط ذات صلة

حميميم: مقاتلات "التحالف الدولي" تنتهك مبادئ خفض التصعيد في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طائرات التحالف الامريكي خرقت يوم الاثنين بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة

شاهد لطمية مؤثرة باللغتين العربية والفارسية

المبادرة الوطنية لمناهضة التطبيع: زيارة وزير خارجية الكيان تشكل استفزازا لمشاعر البحرينيين

أكثر من 3.6 مليون أجنبي دخلوا العراق لأداء زيارة الأربعين

مصرع واصابة 11 شخصا بحادث سير في البصرة بینهم ایرانیين

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. تعاون إيراني سعودي يصب في مصلحة المنطقة.. اتفاق الحبوب شروط روسية ومطالبة أوكرانيا بالمرونة