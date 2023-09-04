اعتقال 5 صهاينة في قبرص للاشتباه باغتصابهم سائحة بريطانية

العالم-الاحتلال

وقالت هيئة البث إن الشرطة أطلقت سراح أحد الموقوفين بينما مددت توقيف 4 منهم، تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاما، لمدة 8 أيام على ذمة القضية، وذكرت أن الحادثة وقعت بفندق في منطقة أيا نابا السياحية في قبرص.

ووفقا لهيئة البث، فإن شابة بريطانية تبلغ من العمر 20 عاما، ذهبت إلى مركز للشرطة، وأفادت بأنها "وقعت ضحية للاغتصاب"، وأشارت إلى أنه بعد عملية الإبلاغ، تم التعرف على المشتبه فيهم الخمسة، وتم إلقاء القبض عليهم.

وأضافت الهيئة: "يجري القنصل الإسرائيلي في قبرص، اتصالات مع السلطات، كما تتواصل وزارة الخارجية مع أهالي السجناء".

ويتزامن الحدث مع زيارة رسمية بدأها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى قبرص أمس الأحد.

والتقى نتنياهو في نيقوسيا رئيس وزراء قبرص نيكوس كريستودوليدس، قبل عقد لقاء ثلاثي بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وناقش رؤساء وزراء اليونان وقبرص والاحتلال، مشروعا لربط أنظمة الطاقة، وإمكانية توريد الغاز الطبيعي من الحقول الصهيونية والقبرصية إلى الاتحاد الأوروبي.