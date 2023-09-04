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رد فعل "عرين الأسود" على قيام جنود صهاينة بتعرية 5 سيدات فلسطينيات في الخليل

رد فعل
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

توعدت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية بالرد على قيام جنود صهاينة بتعرية 5 سيدات فلسطينيات خلال مداهمة لمدينة الخليل في واقعة كشفت عنها صحيفة "هآرتس".

العالم-فلسطين

وقالت عرين الأسود في بيان أصدرته مساء الاثنين "سنثأر لحرائر خليل الرحمن.. فالصامت على إهانة أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وحرائرنا لا يستحق العيش على أرضنا المباركة.. لا مجال للمداهنة.. وما كلمتنا الفصل إلا بالبنادق والدماء".

وخاطب البيان کیان الاحتلال قائلا إن "حربنا معكم مفتوحة وسنستنزفكم في كل شيء وسنخرج لكم وسيخرج معنا الأبطال أبناء شعبنا الذين لا يرتضون الذل والهوان لأعراضنا.. سنخرج لكم من حيث لا تحتسبون، كما في كل مرة، وستتلقون الضربة تلو الأخرى".

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، بأن قوة صهیونية أجبرت 5 سيدات فلسطينيات على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في الخليل.

وبينت الصحيفة أن هذه الواقعة حدثت في أثناء قيام الجنود بمداهمة بناية لعائلة فلسطينية بمشاركة نحو 50 جندياً صهيونيا، يرافقهم كلبان على الأقل.

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