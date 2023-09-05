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بوتين يؤكد..

روسيا لا تعود الى إتفاق الحبوب إلا بعد تلبية كافة مطالبها

روسيا لا تعود الى إتفاق الحبوب إلا بعد تلبية كافة مطالبها
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

جدد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين استعداد بلاده لاستئناف اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود،بعد تلبية كل المطالب الروسية.

العالم - روسيا

وخلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في منتجع سوتشي على البحر الأسود يوم أمس، قال بوتين إن العقوبات الغربية على روسيا تعيق صادراتها من الحبوب والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية.

وقال بوتين إنه عندما يتم رفع تلك القيود على صادرات المنتجات الزراعية الروسية، سيكون منفتحا على استئناف الاتفاق، الذي يعرف باسم "مبادرة حبوب البحر الأسود".

من جهته، قال الرئيس التركي: "إن الجميع يعلمون تطلعات روسيا جيدا وإنه يجب التخلص من أوجه القصور في الاتفاق وأننا سنتوصل إلى حل يلبي التوقعات خلال فترة قصيرة".

ويقوم اردوغان بدور الوسيط في الأزمة الروسية -الأوكرانية وهذا هو أول اجتماع بينه وبوتين منذ إعادة انتخابه رئيسا لتركيا لولاية ثالثة في مايو الماضي.

وفي يوليو الماضي، انسحبت موسكو من اتفاق تصدير الحبوب بعد فرض العقوبات الغربية عليها.

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بوتين يؤكد.. روسيا لا تعود الى إتفاق الحبوب إلا بعد تلبية كافة مطالبها

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