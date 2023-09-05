الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم..

بالفيديو.. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال

الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

استشهد الشاب عايد أبو حرب وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، صباح الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم.

العالم - فلسطين المحتلة

وافادت وكالة " المركز الفلسطيني للإعلام"، ان مصادر طبية أكدت استشهاد الشاب عايد أبو حرب جراء إصابته برصاص الاحتلال في الرأس خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم، في حين أصيب آخر بجروح.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، اقتحمت مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، في الوقت الذي حاصرت فيه المخيم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة، اقتحمت خلالها عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على اسطحها.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال دمرت الشارع الرئيس المحاذي لمدخل مخيم نور شمس “شارع نابلس”.

صورة تجمع الشهيد عايد أبو حرب الذي ارتقى قبل قليل في مخيم نور شمس مع مؤسس كتيبة طولكرم الشهيد سيف ابو لبدة

كما دمرت آليات الاحتلال عددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال واشتبكوا معها وتمكنوا من تفجير عبوة بجرافة للاحتلال وأصابوها مباشرة، فيما اضطرت قوات الاحتلال لسحب آلية بعد استهدافها وإعطابها من المقاومين الأبطال.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.

#صورة دمار كبير في شوارع مخيم نور شمس خلال استمرار جرافات الاحتلال بتجريف عدة طراقات خلال الاقتحام الكبير.

وأعلنت سرايا القدس، كتيبة طولكرم أن مقاوميها تصدوا لقوات الاحتلال على أكثر من محور بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

ثث

وقالت: تمكن مجاهدونا في وحدة الهندسة من تفجير عبوة (سيف 1) شديدة الانفجار في تمركز لآليات الاحتلال وإصابتها مباشرة.

ثثثث

ومنذ بداية العام، استشهد 233 مواطنًا، منهم 45 طفلاً، و11 من الإناث، و8 مسنين، في اعتداءات لقوات الاحتلال ومستوطنيه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق مرصد الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة المختص برصد انتهاكات الاحتلال.

ع

روابط ذات صلة

شاهد بالفيديو.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس

كتيبة طولكرم تتألق في مخيم نور شمس ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي

جماهير طولكرم تشيع جثمان الشهيد محمود أبو سعن

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحرك برلماني في مصر بعد صورة محمد صلاح بالمتحف البريطاني

"فاير أوبزرفر": يجب إدراج زيارة الأربعين ضمن موسوعة "غينيس"

العراق.. اقامة أطول صلاة جماعة ممتدة على طريق ياحسين

استخدام تقنيات خاصة لتقليل درجات الحرارة مع توافد زوار الاربعين للكربلاء

خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق طولكرم.. بالفيديو.. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال

شرق طولكرم - شمال الضفة الغربية.. شاهد بالفيديو.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس