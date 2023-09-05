بالفيديو.. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال

العالم - فلسطين المحتلة

وافادت وكالة " المركز الفلسطيني للإعلام"، ان مصادر طبية أكدت استشهاد الشاب عايد أبو حرب جراء إصابته برصاص الاحتلال في الرأس خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم، في حين أصيب آخر بجروح.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، اقتحمت مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، في الوقت الذي حاصرت فيه المخيم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة، اقتحمت خلالها عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على اسطحها.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال دمرت الشارع الرئيس المحاذي لمدخل مخيم نور شمس “شارع نابلس”.

صورة تجمع الشهيد عايد أبو حرب الذي ارتقى قبل قليل في مخيم نور شمس مع مؤسس كتيبة طولكرم الشهيد سيف ابو لبدة

كما دمرت آليات الاحتلال عددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال واشتبكوا معها وتمكنوا من تفجير عبوة بجرافة للاحتلال وأصابوها مباشرة، فيما اضطرت قوات الاحتلال لسحب آلية بعد استهدافها وإعطابها من المقاومين الأبطال.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.

#صورة دمار كبير في شوارع مخيم نور شمس خلال استمرار جرافات الاحتلال بتجريف عدة طراقات خلال الاقتحام الكبير.

وأعلنت سرايا القدس، كتيبة طولكرم أن مقاوميها تصدوا لقوات الاحتلال على أكثر من محور بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

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وقالت: تمكن مجاهدونا في وحدة الهندسة من تفجير عبوة (سيف 1) شديدة الانفجار في تمركز لآليات الاحتلال وإصابتها مباشرة.

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ومنذ بداية العام، استشهد 233 مواطنًا، منهم 45 طفلاً، و11 من الإناث، و8 مسنين، في اعتداءات لقوات الاحتلال ومستوطنيه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفق مرصد الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة المختص برصد انتهاكات الاحتلال.

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