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تزامنا مع اربعينية الامام الحسين (ع)..

رئيس الجمهورية يزور محافظة خراسان جنوبي غدا الاربعاء

رئيس الجمهورية يزور محافظة خراسان جنوبي غدا الاربعاء
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

سيقوم رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي بزيارة الى محافظة خراسان جنوبي شرق ايران يوم غد الاربعاء.

وبالتزامن مع اربعينية الامام الحسين (ع)، ستقام غدا مسيرات بالمناسبة في جميع انحاء البلاد ومن ضمنها في محافظة خراسان جنوبي.

وفي المراسم التي تقام عند مرقد "الاولياء باقرية (ع)" في مدينة بيرجند مركز المحافظة حيث تنتهي اليها المسيرة، سيلقي آية الله رئيسي كلمة بالمناسبة.

وخلال الزيارة ايضا سيرعى رئيس الجمهورية مراسم بدء العمليات التنفيذية لمشروع سكك الحديد في المحافظة بطول 432 كم وهو جزء من مشروع سكك الحديد "زاهدان – بيرجند – مشهد" البالغ طوله 910 كم كمشروع وطني كبير.

ومن المقرر ان يزور رئيسي فضلا عن مدينة بيرجند، مدينتي درميان وفردوس، كما سيعقد لقاءات مع النخب والأكاديميين والعلماء في المحافظة.

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تزامنا مع اربعينية الامام الحسين (ع).. رئيس الجمهورية يزور محافظة خراسان جنوبي غدا الاربعاء

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