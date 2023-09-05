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تونس.. إعتقال رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي

تونس.. إعتقال رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعتقلت سلطات الأمن في تونس صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق حمادة جبالي، واقتادته إلى ثكنة عسكرية، مرتبطة بمكافحة الإرهاب.

العالم - تونس

ويواجه الجبالي الذي شغل منصب الأمين العام السابق لحزب حركة النهضة، قبل أن يعلن استقالته من الحزب في 2014، اتهامات في قضية " الجهاز السري المالي" لحركة النهضة، وسبق استدعائه للتحقيق في مناسبات سابقة.

وفي مايو الماضي، فتحت تونس تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، والمديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيد، وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض بشبهة "التآمر على أمن الدولة".

وشهدت تونس، موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر القليلة الماضية، هاجمها منتقدو الرئيس التونسي قيس سعيد، باعتبارها حملة سياسية تهدف لإسكات المعارضة، وهو ما ينفيه الرئيس.

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