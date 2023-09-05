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أكثر من مليوني زائر إيراني عادوا إلى البلاد

أكثر من مليوني زائر إيراني عادوا إلى البلاد
الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الداخلية الإيراني "أحمد وحيدي"، أن أكثر من مليونين من زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) عبروا المعابر الحدودية عائدين إلى البلاد وقال: إن تقديم الخدمات للزوار في 8 معابر حدودية بين إيران والعراق سيستمر حتى نهاية شهر صفر.

وقال أحمد وحيدي خلال تفقده معبر شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران : تم تجهيز البنية التحتية اللازمة لعودة زوار الأربعين مضيفا أن العديد من الحافلات تقوم بنقل الزوار من المناطق الحدودية إلى وجهات مختلفة.

وقال: كما أن خط سكة حديد خرمشهر جاهز لنقل زوار الأربعين الحسيني، ويستعد مطار آبادان لنقل الزوار من خلال زيادة رحلاته.

وصرح أن تقديم الخدمات للزوار في 8 معابر حدودية بين إيران والعراق سيستمر حتى نهاية شهر صفر.

وتابع وزير الداخلية قائلا : حتى الآن، دخل العراق أكثر من ثلاثة ملايين و800 زائر إيراني وأجنبي عبر المنافذ الحدودية الـ8 كما عاد إلى البلاد أكثر من مليوني شخص.

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