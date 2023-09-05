الناطق باسم "العقيدات" للعالم: لا نقبل وصاية امريكا او قسد وسنقاوم

العالم - خاص العالم

واشار ابو صقر الفايز في حديث لقناة العالم عبر برنامج مع الحدث، الى ان الامريكيان او عصابات قنديل تريد اضعاف المكون العربي وتشتيته وتهجيره وهذا شيء لن تقبله عشيرة العقيدات بقيادة الشيخ ابراهيم الهفل وسوف تحرر منطقة الجزيرة بالكامل وليس فقط منطقة دير الزور وستكون المنطقة القادمة الحسكة والرقة.

واضاف الناطق باسم عشيرة العقيدات ان هذا شيء لا جدال فيه سواء قبل به الامريكي او لم يقبل ونحن علينا مقاومة المحتل ونحن سبق لنا ان قاومنا الاحتلال الفرنسي والعثماني والان نحن جاهزون لاي شكل من اشكال المقاومة ، وان المكون عشائري في قبيلة العقيدات لن تكون حليف للولايات المتحدة او لـ"قسد" او مغتصب للارض وسنقاوم ونحرر الارض بثبات وبقوة الرجال .

واشار ان المعارك متواصلة وهي اكبر مما تعلنه "قسد"، ورغم تحذيرات "قسد" المستمرة لكن المقاومة جاهزة بقوة شبابها وبقيادة شيخ العشيرة الشيخ ابراهيم الهفل، مؤكدا عدم قبول التفاوض ولا شروط قسد ولا الوسيط مع قسد.

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