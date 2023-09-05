شويغو: قوات كييف خسرت أكثر من 66 ألف جندي منذ بدء هجومها المضاد 

العالم - خاص بالعالم

كييف ردت على تلك الخطة حيث اعلن مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك رفض دعوة انقرة لكييف إلى تخفيف موقفها فيما يتعلق بإحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود مشيرا إلى أن اوكرانيا لن تدعم تخفيف العقوبات على موسكو.



في المواقف أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن بث كراهية روسيا ونشر النازية الجديدة أصبح من المسلمات في أوكرانيا ودول البلطيق..



وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"تحديات العصر، تظهر بوضوح أن النازية هزمت عام خمسة واربعين، لكن لسوء الحظ، لم يتم القضاء عليها بالكامل، وتتجسد مجددا في بث الكره لروسيا أو معاداة السامية، وتمجيد المجرمين النازيين، والدعاية المباشرة للنازية في دول البلطيق وأوكرانيا.



ميدانيا أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات كييف تكبدت خسائر فادحة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء ما يسمى بهجومها المضاد، دون أن تحقق أي اختراق على أي محور. وقال شويغو إن القوات الروسية تواصل تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

وأكد أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد تجاوزت66 ألف عسكري، و7600 آلية عسكرية.



وضمن محاولاتها المستمرة لضرب العمق الروسي، أعلنت القوات الروسية إسقاط طائرات أوكرانية مسيرة قرب العاصمة موسكو، ما دفع السلطات الى إلغاء وتأجيل معظم الرحلات الجوية في مطارات العاصمة.

وفي الجانب الأوكراني تفقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي قواته في منطقة دونيتسك على خط الجبهة مع القوات الروسية. حيث تدور اعنف المواجهات وخصوصا على جبهة زابوروجيا، جنوبا وفي شرق البلاد.

وقد اكدت مصادر عسكرية روسية تعزيز خطوط دفاعاتها في تلك المناطق وسط تأكيد روسي على فشل الهجوم الاوكراني المضاد في تحقيق اهدافه رغم الدعم الغربي الواسع للقوات الاوكرانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...